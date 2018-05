Des dizaines de remorques pour éveiller la curiosité des touristes à Rivière-du-Loup

SAINT-ANTONIN | Un transporteur a accepté de véhiculer la campagne de promotion touristique de la grande région de Rivière-du-Loup pendant les deux prochaines années, à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Le visuel de la toute nouvelle campagne de Tourisme Rivière-du-Loup a été affiché sur 40 remorques qui sillonneront une partie du pays. Le but est de piquer la curiosité et d’amener les gens vers un site distinct de celui de l’organisation.

Sans être inédit, le concept d’une telle envergure est peu commun. «On a trouvé un produit assez original pour se démarquer», estime la directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, Monique Dionne.

L’entreprise Transport Rivière-du-Loup, située à Saint-Antonin et avec à sa tête son PDG Samuel Joncas, a accepté d’aller de l’avant pour aider à «faire connaître la région de Rivière-du-Loup», a-t-il dit.

Six incontournables

Le logo qui indique «EMBARQUEMONLOUP.COM... direction Rivière-du-Loup» invite les gens à aller sur le site internet et découvrir six incontournables de cette région : le parc de la Pointe, le parc des chutes, le parc Kiskotuk, les îles, les croisières aux baleines et le Vieux Rivière-du-Loup. Jusqu’à un certain point, il sera possible de mesurer l’impact de la campagne en compilant les clics sur ce site en particulier.

«Cette campagne ne se compare à aucune autre de ce que nous avons fait avant, en terme d’envergure», a aussi dit Monique Dionne.

L’organisation a déboursé 20 000 $ pour ce projet. Le député-ministre Jean D’Amour a déclaré que cette campagne qui surprend allait «faire jaser partout au Québec».