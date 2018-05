Diane Lavallée pourrait tenter de succéder à Agnès Maltais

Le Parti québécois (PQ) aurait l'intention d'offrir la circonscription de Taschereau à l'ancienne présidente de la fédération des infirmières Diane Lavallée, à la suite du départ d'Agnès Maltais, a rapporté Le Soleil.

Ancienne présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec de 1987 à 1993, Diane Lavallée a aussi travaillé dans la fonction publique comme gestionnaire, en plus d'occuper des fonctions importantes comme celles de sous-ministre adjointe aux Affaires municipales et secrétaire à la Condition féminine.

La circonscription de Taschereau, la seule détenue par le Parti québécois dans la région de Québec, est représentée depuis 1998 par Agnès Maltais, qui y a été élue sans discontinuer à six reprises.

Agnès Maltais avait annoncé, en janvier dernier, qu'elle ne solliciterait pas un septième mandat. «Je n’ai plus l’énergie pour me consacrer [à mon travail de députée] à 100 %, et en bas de 100 %, ce n’est pas mon style, ce n’est pas mon genre», avait-elle expliqué.

Mme Lavallée pourrait annoncer sa décision de se présenter sous la bannière du PQ dans les jours à venir. Elle avait déjà tenté sa chance en se présentant pour le PQ dans Jean-Talon en 1994, sans succès.

Diane Lavallée affronterait le libéral Florent Tanlet et la solidaire Catherine Dorion, tandis que la Coalition avenir Québec n'a pas encore dévoilé l'identité de son candidat.