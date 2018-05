Diversifier l’économie du Lac-Saint-Jean

« Éventuellement, les drones vont opérer dans les zones nordiques pour l’industrie de la forêt, de la prospection, de la recherche et sauvetage. Ça va se retrouver également dans la détection et le combat de feu de forêt, d’inspection hydroélectrique, etc. Ici, on fait toutes sortes de tests avec des clients de partout dans le monde », explique le directeur général de la CIDAL, Marc Moffatt.