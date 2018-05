E-sports: l’Université Laval gagne Heroes of the Dorm

Pour sa quatrième édition, le tournoi universitaire de Heroes of the Storm de Blizzard a été remporté par une équipe québécoise!

C’est le Rouge et Au de l’Université Laval qui a remporté le championnat 3-0 contre Buffalo, à l’aréna Blizzard de Burbank en Californie.

Roster Rouge et Au

Capture d'écran

«Heroes of the Dorm» est un tournoi du MOBA Heroes of the Storm, un jeu freemium de Blizzard. Le grand prix est énorme pour les étudiants: leurs frais de scolarité sont payés!

Moment de gloire

C'est la première équipe canadienne à remporter le tournoi, et même de s'être qualifiée dans les demi-finales!

Une belle victoire!