PLOURDE, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jean-Pierre Plourde, époux de Mme Chantal Deblois et fils de feu M. Yvon Plourde et de dame Rita Duguay. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 11h20.Il laisse dans le deuil outre son épouse et sa mère: son fils Éric (Mélanie Ferland); ses petits-fils: Derek et Tristan; ses frères et sa sœur: Carl (Gilberte Leclerc), Serge (Michelle Plante), Hélène (Gilles Thibault et Jean-Marc; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Deblois: Marjolaine (feu Claude Doyon), Serge (Lise Amyotte), Muriel (Donald Lacasse) et Huguette (Claude Noël) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.