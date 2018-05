Football: Mathieu Girard sort de sa retraite

À la retraite depuis la fin de saison 2016 pour des raisons professionnelles, le joueur de ligne offensive Mathieu Girard effectue un retour au jeu avec les Tiger-Cats de Hamilton.



L’ancien plaqueur des Carabins de l’Université de Montréal a paraphé une entente de trois ans et il se pointera à Hamilton, vendredi, pour les tests médicaux. Les camps de la LCF ouvrent dimanche.

«Au fond de mon cœur, je suis un joueur de football, a exprimé Girard. Le football me manquait. Je souhaitais revenir si je pouvais concilier football et mon travail. Mon patron a accepté et nous avons amorcé les discussions il y a deux ou trois semaines avec les Tiger-Cats. À 26 ans, je suis encore très jeune et je me suis dit pourquoi pas revenir au jeu pour 5-6 ans.»

Loin du football, Girard s’est gardé en grande forme, mais il a perdu poids. «J’ai de la masse musculaire à reprendre, a-t-il expliqué. J’ai participé à un Demi marathon il y a deux semaines. Je m’entraînais pour le triathlon. J’ai recommencé l’entraînement de football il y a deux semaines et j’ai aussi recommencé à manger comme un joueur de ligne offensive.»

«Je pèse actuellement 275 livres et je pense être capable de gagner de dix à 15 livres pour le début de la saison, de poursuivre Girard. Pour débuter, je ne ferai pas de contact lors des premières journées. Il ne faut pas que je saute d’étapes, mais je pense retourner sur le terrain assez vite. Je pense être prêt pour le début de la saison sinon pour les premières semaines. Les Tiger-Cats comprennent la situation et ils ne veulent rien brusquer et risquer une blessure.»

À titre de comparaison, Girard faisait osciller la balance à 303 livres à sa dernière saison avec les Tiger-Cats alors qu’il évoluait comme centre et spécialiste des longues remises.

Le retour au jeu du choix de 6e ronde (52e au total) des Tiger-Cats en 2014 tombe à point. La veille du repêchage du 3 mai, ils avaient cédé le garde étoile Ryan Bomben aux Alouettes de Montréal afin de mettre la main sur la toute première sélection de l’encan. Ils sont un peu à court à l’intérieur.

Girard avait joué les héros à la Coupe Vanier 2014 en bloquant une tentative de placement dans les dernières secondes du match pour sceller la victoire de 20-19 des Bleus face aux Marauders de McMaster dans un stade Percival Molson rempli pratiquement à pleine capacité.