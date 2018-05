Le père de Meghan Markle n’assistera pas au mariage de sa fille avec le prince Harry

Le père de Meghan Markle, Thomas, devait accompagner sa fille jusqu’à l’autel de la chapelle St George où elle doit épouser le prince Harry ce samedi (19 mai 18). Retournement de situation à 5 jours du mariage : il vient d’annoncer à TMZ qu’il n’ira pas.

Ce n’est donc pas au palais de Kensington, représentant officiel du couple princier et donc de sa fille, que le père de Meghan Markle s’est entretenu pour annoncer qu’il ne se rendrait pas au mariage de sa fille. C’est au spécialiste de la news people TMZ qu’il a réservé ses confidences. « Il n’ira pas au mariage à cause du scandale le concernant lorsqu’il a vendu des photos de lui » soi-disant volée, peut-on lire sur le site. La publication ajoute : « Thomas Markle a confié à TMZ qu’il ne voulait pas faire de mal à Meghan ni à la famille royale quand il a passé un deal pour permettre à une agence de prendre des photos de lui se préparant pour le mariage. Il dit qu’il a ses propres raisons qui n’ont rien à voir avec l’argent ». D’après le Mail on Sunday, qui a révélé l’affaire ce dimanche (13 mai 18), les clichés apparemment volés auraient rapporté plus de 100.000 euros.

D’autre part, Thomas Markle a confié à TMZ qu’il avait eu « une crise cardiaque il y a 6 jours ». S’il a demandé à sortir de l’hôpital pour pouvoir assister aux noces de sa fille, Thomas Markle affirme aujourd’hui qu’il a « décidé de ne pas s’y rendre car il ne veut pas embarrasser ni la famille royale ni sa fille ».

Le palais de Kensington n’a pour l’instant fait aucun commentaire.