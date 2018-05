Lehouillier satisfait des propos de Couillard sur le 3e lien

Le maire de Lévis s’est réjouit lundi soir des propos du premier ministre Philippe Couillard sur un éventuel troisième lien dans à l’est de Québec.

«C’est un pas dans la bonne direction. C’est une belle avancée. Enfin, on est en train de voir la nécessité de boucler la région. Si on fait un nouveau lien entre les deux rives à la même place que les ponts, on perpétue l’erreur qui a déjà été faite», a déclaré Gilles Lehouillier, un peu avant la séance du conseil municipal.

Le premier ministre Couillard a réitéré lundi son appui au projet de lien routier entre Québec et Lévis lors d’un discours devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

Selon lui, plusieurs éléments militent en faveur d’un troisième lien dans l’est de la ville de Québec. Gilles Lehouillier estime que ses démarches commencent à trouver écho auprès du gouvernement.

«Notre insistance commence à porter fruit tranquillement. On a vu M. Legault devant la Chambre de commerce de Lévis. Pour eux, c’est clair que c’est un lien autoroutier dans l’est. On s’attend à ce que M. Couillard accepte aussi l’invitation de la Chambre de commerce de Lévis. Je trouve logique ce qu’il dit.»

Photo Jean-François Racine

Un appui à Festivent

Par ailleurs, le maire de Lévis était heureux hier soir d’annoncer une nouvelle entente avec l’organisation de Festivent. Une somme de 300 000$ sera répartie sur trois ans afin de permettre la poursuite de l’événement prévue en août au parc Champigny.

Selon les chiffres de la Ville de Lévis, Festivent accueille annuellement 215 000 visiteurs, avec environ 25 % des gens qui proviennent de l’extérieur. Les retombées sont estimées à 8 M$. La programmation de la 36e édition sera dévoilée le 30 mai prochain.

La Ville de Lévis a également devancé l’ouverture de ses 10 jeux d’eau. Dès aujourd’hui, deux semaines plus tôt que les années précédentes, les infrastructures seront accessibles pour les familles de 9 h à 21 h, et ce, jusqu’au 16 septembre.