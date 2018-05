Les 15 scènes les plus stressantes du cinéma

En association avec

Rien de mieux qu’une bonne scène de suspense pour se faire suer la moustache. Ou le derrière de genou. Ou les aisselles. Bref, ça donne chaud.

Avec la sortie de la deuxième saison de Victor Lessard, on a eu envie de replonger dans nos scènes de films de suspense préférées. Celles-ci nous font haleter chaque fois qu’on les regarde.

Alerte aux spoilers : c’est 100% sûr qu'on te vole des punchs.

1. Se7en – «Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?»

Photo © 1995 - New Line Cinema

La tête de Gwyneth.

Échelle de sudation : 9 moustaches de sueur / 10

2. Fargo – La déchiqueteuse à bois

Photo © 1996 Twentieth Century Fox

Comment oublier cette scène culte de ce film encore plus culte? À la recherche de deux fugitifs, la policière Marge (Frances McDormand) en retrouve l’un deux... en train d’enfoncer le corps de son acolyte dans une déchiqueteuse à bois. À chacun ses hobbys.

Échelle de sudation : 7 moustaches de sueur / 10

3. No Country for Old Men – Pile ou face?

Photo © 2007 Paramount Vantage, Miramax

Dans une station d’essence, l’inébranlable tueur à gages Chigurh (interprété par Javier Bardem et son incroyable perruque) lance une pièce de monnaie pour décider s’il laisse la vie sauve au pauvre caissier. Ça semble simple, mais la tension est tellement palpable qu’on oublie de respirer.

Échelle de sudation : 8 moustaches de sueur / 10

4. Sicario – Traverser la frontière

Photo © 2015 Lions Gate Films

Des agents du FBI tentent de combattre le trafic de drogue près de la frontière américano-mexicaine. Dans cette scène, l’agente Kate Macer (Emily Blunt) et ses collègues se retrouvent coincés dans une intense fusillade avec des criminels du cartel, le tout sur une autoroute bondée. Stressant.

Échelle de sudation : 9 moustaches de sueur / 10

5. Full Metal Jacket – Tireuse d’élite

Photo © 1978 Stanley Kubrick Productions, Warner Bros.

Stanley Kubrick est le maître incontesté du septième art. Full Metal Jacket, qui porte sur la guerre du Vietnam, est l’une de ses créations les plus haletantes. À la toute fin du film, le bataillon échappe avec difficulté à son plus redoutable adversaire dont l'identité en surprend plus d'un.

Échelle de sudation : 7 moustaches de sueur / 10

6. Misery – Tentative de fuite

Photo © 1990 Castle Rock Entertainment

Tout le monde se souvient de Misery. Un auteur pris en otage par la terrifiante (et parfaite) Kathy Bates. Lorsque celle-ci découvre qu'il tente de s’échapper de ses griffes, elle le drogue, l’attache à son lit... et lui assène un gros coup de marteau sur la cheville.

Échelle de sudation : 7 moustaches de sueur / 10

7. The Silence of the Lambs – Vision nocturne

Photo © 1991 Strong Heart/Demme Production

Quand l'enquêteuse Clarice Starling (Jodie Foster) se retrouve dans le donjon du tueur Buffalo Bill et que les lumières s’éteignent, c’est difficile de garder son calme. La scène est présentée du point de vue du tueur et on suit la pauvre Clarice qui tâtonne dans le noir à la recherche de son assaillant.

Aujourd’hui, le film nous semble un peu transphobe, mais reste tout de même un chef-d’œuvre du suspense.

Échelle de sudation : 10 moustaches de sueur / 10

8 et 9. Inglourious Basterds – Interrogatoire / Jeux de boisson (ex æquo)

Photo © 2009 Universal Pictures, The Weinstein Company

On aime tellement ce film qu’on ne pouvait pas se décider entre les deux scènes. À égalité, on te présente la scène de la taverne (qui aurait cru que trois doigts dans les airs pouvaient causer autant de stress?) et la scène d’ouverture du film («SHOSHANNNAAAAA!»).

Échelle de sudation : 9 moustaches de sueur / 10

10. Relatos salvajes – Agressivité au volant

Photo © 2014 Corner Producciones

Une petite altercation sur la route mène à une escalade de violence entre deux hommes. Mais le moment qui nous fait suer à fond sur notre siège, c’est la tension avant l’explosion. On panique littéralement quand l’un d’entre eux arrache un essuie-glace. C’est pour vous dire.

Échelle de sudation : 8 moustaches de sueur / 10

11. Shutter Island – Leo apprend la vérité

Photo © 2010 Paramount Pictures

Sacré Leo. Tout un film à enquêter dans un hôpital psychiatrique et il ne s’est jamais douté que le fou, c’était lui.

Échelle de sudation : 6 moustaches de sueur / 10

12. Hard Candy - «Coopère ou je vais te couper tout croche»

Photo © 2010 Paramount Pictures

Ellen Page brille dans ce film où une adolescente prend (c’est le moins qu’on puisse dire) le dessus sur un dangereux (présumé) pédophile, ciseaux à la main.

Échelle de sudation : 8 moustaches de sueur / 10

13. The Invitation - Le pire souper du monde

Photo © 2015 Gamechanger Films

«Mais où est Choi?» Will pose une énième fois cette question qui l'obsède. Et le silence qui s’ensuit est extrêmement angoissant.

Échelle de sudation : 10 moustaches de sueur / 10

14. Les Sept Jours du talion - Sombre découverte

Photo © 2010 Go Films

Le seul moment où on n’a pas envie d’être avec Claude Legault, c’est quand il torture des gens allègrement.

Échelle de sudation : 7 moustaches de sueur / 10

15. The Hurt Locker - Désamorçage

Photo © 2008 Summit Entertainment

Enlever son gilet pare-balles avant de s’attaquer à un tas d’immenses bombes? C’est la bonne idée du Sergent William James.

P.-S. Ce film plein de testostérone nous est livré par l'excellente Kathryn Bigelow, la première femme de l'histoire à recevoir l'Oscar de la meilleure réalisation. Yay!

Échelle de sudation : 9 moustaches de sueur / 10