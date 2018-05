Les premières Tesla Model 3 arrivent au pays

Plus de deux ans après son dévoilement, la Tesla Model 3 est finalement arrivée au Canada.

Au cours des derniers jours, quelques consommateurs canadiens qui avaient déboursé 1000$ pour réserver un exemplaire du modèle électrique «abordable» de Tesla lors de sa présentation en 2016 ont finalement vu leur patience être récompensée.

C’est un résident de Kingston, en Ontario, qui semble avoir été officiellement le premier canadien à mettre la main sur sa Model 3. Les livraisons québécoises devraient suivre très rapidement, si ce n’est pas déjà entamé.

Annoncée à un prix de départ de 45 600$ au Canada, la Tesla Model 3 de base devra toutefois se faire attendre encore un peu. Pour le moment, comme c’est aussi le cas aux États-Unis, seules les variantes à autonomie prolongée de la Model 3 sont offertes par Tesla. Avec une batterie de 75 kWh (contre 50 kWh pour la version de base), ces modèles affichent une autonomie de 499 kilomètres.

Toutefois, il faut ajouter 11 900$ à la facture pour cette version plus haut de gamme, ce qui fait passer le montant final des premières Model 3 canadiennes à plus de 60 000$, en considérant les taxes et les frais de préparation.

Notons toutefois que les acheteurs de ce modèle ont droit à une subvention gouvernementale atteignant 8000$ au Québec et 14 000$ en Ontario.

La prochaine voiture électrique la plus vendue au monde?

Avec plus de 450 000 réservations, la Tesla Model 3 a certainement attiré l’attention de plusieurs consommateurs un peu partout sur la planète. Si bien que si Tesla réussit à répondre à la demande, la Model 3 pourrait bientôt devenir la voiture entièrement électrique la plus vendue de l’histoire de l’automobile.

Pour le moment, ce titre revient à la Nissan Leaf, qui a été vendue à plus de 300 000 unités depuis ses débuts en 2010.

D’ici les prochaines semaines, Tesla s’attend à ce que son usine sorte 5000 Model 3 par semaine. À ce rythme, selon une analyse proposée sur le site de l’Association des véhicules électriques du Québec, la Model 3 pourrait rattraper les ventes de la Leaf dès l’année prochaine.