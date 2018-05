L’Europe en solo

Pour souligner ses 28 ans, la comédienne Mylène Saint-Sauveur s’est récemment offert un cadeau bien particulier : un voyage sur le Vieux Continent en solo.

« Je suis partie rejoindre des collègues une semaine à Paris. J’ai ensuite décidé de prendre trois autres semaines de vacances. J’ai loué une voiture et j’ai fait un road trip partout au Portugal. J’ai tripé. J’ai été voir des concerts et des matchs de soccer. Je suis une fan de soccer, j’ai joué pendant huit ans. J’ai essayé d’apprendre aussi le portugais. J’ai beaucoup appris à voyager toute seule », révèle la Fanny de la populaire série Hubert et Fanny.

De retour au bercail depuis quelques semaines, elle se consacre maintenant à la transformation physique qui lui permettra d’accompagner son personnage d’Olivier dans L’heure bleue.

« On a appris dans la finale de la deuxième saison qu’elle est atteinte d’une tumeur au cerveau. Cinq mois plus tard, on la retrouvera dans un autre état. C’est donc beaucoup de recherche et de préparation physique. Je me suis entraînée beaucoup pour ça », explique-t-elle.