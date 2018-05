Nouveau rôle pour James McOwen

Avec le départ de quelques gros canons en attaque, James McOwen se verra confier des responsabilités plus importantes.

Le voltigeur de 32 ans occupera le 4e rang du rôle offensif des Capitales de Québec en début de saison. « J’apprécie que Pat me donne cette opportunité, a mentionné McOwen. Je frappais au 8e rang l’an dernier en finale, mais nous avions tellement un alignement puissant. J’espère que je ne me retrouve pas au 4e rang parce que nous avons un mauvais alignement. »

« Je veux m’inspirer de Jordan Lennerton qui a fait tout un travail comme 4e frappeur l’an dernier, de poursuivre le voltigeur natif de la Floride. Je veux être discipliné au bâton tout en étant agressif. Je veux prêcher par l’exemple. »

Ces nouvelles responsabilités tombent à point pour le choix de 6e ronde des Mariners de Seattle en 2007 qui a connu une excellente deuxième moitié de saison l’an dernier après un départ ordinaire. À compter du 4 juillet, il a conservé une moyenne de ,316 comparativement à ,235 pour les 45 premières rencontres. Il a conclu la saison avec une moyenne de ,278, frappant au passage 12 circuits et 19 doubles.

« C’était le jour et la nuit, a illustré le gérant Patrick Scalabrini. Sa moyenne de puissance était impressionnante. Il n’avait pas vu un niveau de compétition aussi relevé depuis longtemps et il a eu besoin d’une période d’adaptation. Comme 4e frappeur, je veux voir ce qu’il peut faire. »

Sobriété

McOwen a disputé quatre saisons en Allemagne où il jouait pour le plaisir et profitait des bons côtés de l’Europe avant d’apporter des changements importants.

« J’ai arrêté de boire, a-t-il confié. Je suis sobre depuis décembre 2015. Je m’alimente bien. J’ai commencé à me sentir très bien. Je suis probablement dans la meilleure forme de ma vie. Je me sens pratiquement comme un neuf. »

« En Allemagne, je jouais deux parties par semaine et j’avais cinq jours de congé, de poursuivre McOwen. C’était facile. Quand j’ai décidé d’apporter des changements dans ma vie, je voulais jouer dans un bon calibre de baseball afin de relever le défi de jouer tous les jours. Je suis à Québec pour gagner et non pas pour le volet culturel et les voyages comme c’était le cas en Allemagne où je voulais faire un pas en arrière. »

Scalabrini résume la situation de son voltigeur. « Il a donné un deuxième souffle à sa carrière en faisant le ménage de sa vie. »

Disant se plaire à Québec et souhaitant s’y établir pour quelques années, McOwen ne ferme pas la porte à une opportunité qui pourrait se présenter dans une ligue d’hiver des Caraïbes ou du Mexique s’il connaît une bonne saison. « J’ai des factures à payer et c’est attrayant d’obtenir un meilleur salaire. Mon objectif est de jouer le plus haut niveau de baseball possible. »

Adam Ehrlich sur la bonne voie

Ennuyé par une blessure au dos l’an dernier qui l’empêchait à certains moments d’attacher ses souliers, Adam Ehrlich est passé sous le bistouri pendant la saison morte et il voit déjà une grande amélioration.

Le receveur des Capitales de Québec a été opéré le 29 novembre après la fête de l’Action de grâces américaine. « Dès la première semaine, la douleur dans ma jambe a disparu de 70 à 75 pour cent, a raconté Ehrlich. Je suis maintenant pratiquement à 100 pour cent. M’élancer au bâton était l’aspect le plus difficile et tout se passe bien depuis le début du camp. Si je m’étire deux fois par jour et que je fais mes exercices, tout va bien se passer. »

Auteur d’une moyenne supérieure à ,300 en 2016, Ehrlich croit qu’il peut faire aussi bien cette année. « Je me sens bien et je crois que ça va se traduire dans ma moyenne au bâton, a-t-il souligné. Je suis confiant, mais je refuse de me fixer des objectifs. Quand je me fixe des objectifs en termes de chiffres, c’est là que j’ai des problèmes. Je veux simplement y aller une apparition à la fois. »

Prudence

En raison de l’absence du receveur Maxx Tissenbaum qui se pointera à Québec seulement au début juin en raison de son travail comme entraîneur dans un collège américain, le frappeur gaucher de 25 ans sera occupé dans le premier mois de la saison.

Depuis le début du camp, Patrick Scalabrini joue la carte de la prudence. « Je lui pose énormément de questions sur son état de santé et je pense qu’il commence à être tanné, a raconté le gérant des champions de la Ligue Can-Am. Il n’a pas encore fait un match au complet, mais je pense lui donner neuf manches, aujourd’hui, lors de notre dernier match présaison. Il avait de la difficulté à marcher à l’occasion l’an dernier. En santé, j’espère qu’il pourra frapper près de ,300 comme il y a deux ans. »