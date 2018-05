Pour l’apprentissage d’une langue seconde

Une trentaine d’étudiants des cégeps Limoilou et Sainte-Foy s’envoleront vers différentes destinations internationales grâce à des bourses, totalisant 82 000 $, offertes par la Fondation iA Groupe financier et destinées à l’apprentissage d’une langue seconde.

De ce montant, 15 étudiants du cégep Limoilou se sont partagé la somme de 30 000 $ pour financer une immersion anglaise à Hawaï, qui se tiendra du 26 mai au 16 juin. Six étudiants du cégep Sainte-Foy ont reçu une bourse de 4 000 $ chacun, leur permettant de compléter une session au Humber College, à Toronto, alors que les quatorze autres étudiants ont reçu 2000 $ chacun pour vivre une expérience d’immersion anglaise à différents endroits dans le monde, notamment à Singapour, à Dublin et à San Diego. Depuis sa création, en 2010, plus de 700 000 $ ont été distribués, sous forme de bourses de la Fondation iA Groupe financier, à 315 étudiants des cégeps Sainte-Foy, Limoilou et Garneau.

Une Bordée de dollars

La soirée-bénéfice annuelle de La Bordée, tenue le 8 mai dernier sous la présidence d’honneur de Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction chez La Capitale assurances et services financiers, a permis de remettre 45 000 $ au théâtre de la rue Saint-Joseph Est. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Christian Robitaille, directeur administratif de La Bordée ; Philippe-Edwin Bélanger, président du conseil d’administration de La Bordée ; Myriam LeBlanc, comédienne qui, après avoir fait ses débuts à La Bordée, est maintenant connue pour ses rôles dans Apparences, 30 Vies et Ruptures ; Jean St-Gelais, président d’honneur, et Michel Nadeau, directeur artistique de La Bordée.

Prémont HD depuis 40 ans

Laurent Prémont, qui a fondé l’entreprise Atelier de mécanique Prémont, en 1978, vous invite à venir célébrer les 40 ans de son entreprise Prémont Harley Davidson, le samedi 26 mai, lors d’une journée festive. Le tout débutera, dès 9 h, par une randonnée à moto (toutes marques confondues) qui partira de la concession du boulevard Hamel à Québec et se dirigera dans la grande région de la Beauce. Une pause sera effectuée à la concession Prémont HD de Sainte-Marie, où breuvages et hot-dogs seront offerts. De retour à Québec, l’ambiance sera à la fête avec de nombreuses activités (camion de cuisine de rue, jeux, cascades à moto) et, en soirée, avec un spectacle des Blues Brothers (Official Revue) sur la scène du resto-bar Cécile et Ramone.

Les billets, en vente chez Prémont (418 683-1340) ou en ligne (www.lepointdevente.com), comprennent la randonnée, le dîner hot-dogs à Sainte-Marie et le spectacle des Blues Brothers.

30 ans de mariage

Yves Fournier et Francine Bouchard, de Québec (Neufchâtel), célèbrent leur 30e anniversaire. Le couple s’était marié le 14 mai 1988 à l’église Saint-François-Xavier à Duberger. Ils sont des modèles pour leurs quatre enfants (Jessica, Nicolas, Jonathan et Yanick).

Anniversaires

William Bérubé (photo), de Groupe Perspective, qui sera papa au cours de l’été qui vient et dont le père, Marcel, sera grand-père pour la première fois, 30 ans... Alain Vigneault, ex-entraîneur-chef des Rangers de NY, 57 ans... Michel Pageau (P. E. Pageau pavage d’asphalte), 68 ans... Cate Blanchett, actrice australienne, 49 ans... Jean Leloup, chanteur québécois, 57 ans... Patrick Bruel, chanteur français, 59 ans.

Disparus

Le 14 mai 2017. Powers Boothe (photo), 68 ans, acteur américain (L’histoire de Jim Jones)... 2016. Julie Hamelin, 43 ans, cofondatrice du Cirque Éloize... 2016. Christy O’Connor Sr., 91 ans, golfeur irlandais qui a joué sur les 10 équipes de la Ryder Cup et a été intronisé au World Golf Hall of Fame... 2015. B.B. King, 89 ans, légendaire bluesman américain... 2015.