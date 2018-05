Produis forestiers Résolu investit 52,3 millions $ à son usine de pâtes de Saint-Félicien

SAINT-FÉLICIEN - Produits forestiers Résolu a confirmé, lundi, un investissement majeur de 52,3 millions $ à son usine de pâtes de Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'usine produira 25 000 tonnes métriques de pâtes de plus par année et utilisera 50 000 tonnes métriques de plus de copeaux, ce qui aidera les scieries qui ont des surplus.

Les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 20 %. Autre avantage, il n’y aura plus d’arrêts de production non planifiés en raison d'un bris.

Le président et chef de la direction de PFR, Yves Laflamme, a parlé de fiabilité pour cette installation.

Son prédécesseur, qui était présent lors de l’annonce, Richard Garneau, croit que cette annonce assure 40 autres années à ces installations.

Les travaux pour compléter cet investissement seront complétés à la fin de 2019.

Le député libéral de Roberval et premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a parlé d'un investissement important pour toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.