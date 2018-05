Russell Martin rêve de jouer à toutes les positions

Depuis plusieurs années, Russell Martin brille à la position de receveur. On peut aussi le voir de temps à autre au troisième but, où il tire son épingle du jeu. Le Québécois espère toutefois un jour jouer à toutes les positions sur le terrain, même à celle de lanceur.

«J’adorerais lancer, a-t-il affirmé au quotidien Toronto Sun. Je veux monter sur le monticule et voir à quelle vitesse je peux lancer une balle.»

Depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur, Martin a également joué un peu au champ droit et au deuxième coussin.

«J’ai grandi en voulant jouer partout, a-t-il raconté. J’ai joué à l’avant-champ, au champ, en tant que receveur et en tant que lanceur. J’ai toujours été un vrai fan du sport. J’observais tout et j’essayais d’en apprendre le plus possible, de connaître les détails de chacune des positions.»

«Mon père a passé un nombre incalculable d’heures sur les terrains de baseball avec moi, a-t-il ajouté. Je m’entraînais à toutes les positions. C’est encore très naturel pour moi d’évoluer à toutes ces positions.»

La favorite

Martin a été converti en receveur par les Dodgers de Los Angeles à ses débuts chez les professionnels. Parfois, il se demande de quoi sa carrière aurait eu l’air s’il n’avait pas fait cette transition.

«J’aurais eu plus de présences au bâton, mais je ne pense pas que ç’a été une erreur pour moi d’aller derrière le marbre», a-t-il reconnu.

Même s’il voudrait évoluer partout sur le terrain, le joueur des Blue Jays admet qu’une position l’attire plus que les autres.

«L’arrêt-court était ma position préférée quand j’étais plus jeune et c’est encore le cas aujourd’hui, a-t-il dit. J’étais vraiment bon à l’époque. Je ne sais pas comment ça se passerait en ce moment, mais je crois que je pourrais encore me démarquer à cet endroit. J’aimerais avoir l’occasion de montrer ce que je sais faire.»

Martin a joué au troisième but trois fois depuis le début de la saison. Il n’a commis aucune erreur.