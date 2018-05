Trois-Pistoles sera l’hôte d’un tournoi majeur de baseball senior

RIMOUSKI | La Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, le plus vieux circuit actif au Québec, célèbrera ses 40 ans cet été en organisant un tournoi majeur réunissant neuf équipes, du 28 juin au 1er juillet prochains, au Stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles.

Le seul événement du genre présenté à travers la province en 2018 réunira des formations du Bas-Saint-Laurent, de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Polycor de Charlesbourg, de la Ligue de baseball senior BB de Québec, fait notamment partie des clubs inscrits à la compétition.

«On a une base solide d’équipes pour faire grossir le tournoi dans les prochaines années», estime le nouveau président de la Ligue de baseball senior Puribec, Denis Bérubé. «On a pris la peine de s’assurer des forces de chacune des équipes. Elles devaient provenir de ligues fédérées et reconnues par Baseball Québec. Il n’y avait plus de tournoi senior au Québec. On ramène donc une activité appréciée de nos partisans».

Pour sa 40e saison, la Ligue senior Puribec du Bas-Saint-Laurent comptera huit formations avec l’ajout des Cataractes de Grand-Sault.

Cette nouvelle équipe disputera son premier match ce samedi 19 mai contre sa rivale du Nouveau-Brunswick, les Républicains d’Edmundston. Le circuit compte aussi des franchises à La Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Trois-Pistoles, Rimouski et Matane.

Un calibre des plus relevés

Au fil des ans, la Ligue senior Puribec offre un calibre des plus relevés aux amateurs. Malgré le manque d’infrastructures et de programmes scolaires de développement, le Bas-Saint-Laurent a toujours été une pépinière de joueurs de talents, notamment pour la Ligue de baseball élite du Québec.

Les ex-Capitales Julien Lépine, Olivier Lépine et Michel Simard ont aussi été associés au circuit Puribec au cours de leur carrière. L’ancien de l’organisation des Angels de Los Angeles, Jimmy Durette, évolue toujours à Trois-Pistoles.