[VIDÉO] Ce député fait un clin d’œil à l’œuvre de Fred Pellerin

Pas beaucoup de monde (pour ne pas dire personne) aurait pu prévoir que le député libéral Marc H. Plante allait prononcé les mots «lutins» et «arbre à paparmanes» pendant la Commission de l’aménagement du territoire, lundi après-midi.

Il s’agissait de l’audition de Desjardins et le député de Maskinongé expliquait pourquoi, selon lui, les régions avaient besoin de la présence de la caisse populaire pour des transactions quotidiennes.

«Quand tu habites à Saint-Élie-de-Caxton, outre les lutins et l’arbre à paparmanes, tu as besoin d’argent quand même. Il faut que tu manges et tout ça...», a-t-il affirmé.