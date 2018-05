FORTIN, Sr Marcelline



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560 Chemin Ste-Foy, Québec, le 9 mai 2018 à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée sœur Marcelline Fortin (sœur Louise-Marie), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Napoléon Giasson et de feu Louisa Poitras, originaire de St-Jean-Port-Joli. Elle était dans la 75e année de sa profession religieuse. Elle sera exposée à la Maison-Mère des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, 560, chemin Sainte-Foy, Québecle jeudi 17 mai 2018 de 19h à 21h etjour des funérailles, à compter de 8h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la communauté sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier Ltée. Sœur Marcelline laisse dans le deuil sa famille religieuse et les associés-es de la communauté. Elle était la sœur de feu François, feu Luc, feu Julienne (feu Arsène Fortin), feu Simon (feu Georgianne Chrétien), feu Julien (feu Jeanne Germain), feu Paul (feu Aline Bertrand), feu Maxime; ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.