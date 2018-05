BÉGIN-BOUTIN, Thérèse



À la Maison de soins palliatifs du littoral, le mardi 24 avril 2018, à l'âge 99 ans et 2 mois est décédée doucement et sereinement, entourée de ses enfants, madame Thérèse Bégin, épouse de feu Louis-Philippe Boutin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette (Jean-Pierre Girard), Gérald (Denise Lemieux), Robert (Normande Lemelin), Élise (Richard Tremblay), Lucie (Michel Boulanger), France (Jacques Daigle), Marielle (Pierre Carrier), Marie-Andrée (Louis Gagnon), 17 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants. Ses soeurs: Victorine (feu Georges-Edmond Gosselin), Gertrude (feu Délipha Turcotte). La famille Boutin: Simone (feu Paul-Henri Gosselin), Florian (feu Rose-Hélène Sévigny) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses soeurs et frères: Laura (Joseph Guillemette) Régina (Philippe Carrier), Rose (Edmond Pelchat), Hilaire (Marie-Clarisse Gendreau), Hélène (Roland Sévigny), Julienne (Alphonse Guillemette), Germaine (Armand Boutin), Bérénice, DMI, Rosaire (Rose-Hélène Beaudoin), Pamphile (MargueriteGuay), Paul-Émile (Salomé Lévesque), Madeleine (Marcel Guay, Napoléon Patry), Huguette (Rosaire Parent et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boutin: Armand (Germaine Bégin), Alphonse (Jeanne-D'Arc Lapierre), Germaine, Sr de la Charité de St-Louis. Lafamille recevra les condoléances àde 9 h à 14 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des soins palliatifs du littoral. Des formulaires seront disponibles sur place. http://dons.mspdulittoral.com/campagnes-de-financement/dons-a-la-memoire-de-in-memoriam