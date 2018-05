ROBITAILLE, Jean-Claude



Au centre d'hébergement St-Antoine, Québec, le 26 avril 2018, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Robitaille, époux de feu dame Lauretta Tendland et père de feu Benoît Robitaille. Né à Loretteville, le 4 décembre 1930, monsieur était le fils de feu dame Marie-Louise Verret et de feu monsieur Joseph Robitaille. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et amis àle jeudi 17 mai 2018 de 19h à 22h.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Robitaille laisse dans le deuil son fils Martin (Sylvie Bahie); ses petits-enfants : Kyria, David, Jémima et Sara; son frère Jules Robitaille (Anne-Marie Lepage); ses belles-sœurs et beaux-frères : Paul-Henri Laflamme (feu Louisette Robitaille), Raymond St-Pierre (feu Réjeanne Robitaille), Lucille Chouinard (feu Jean-Marie Tendland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Claude était également le frère de Gisèle (Paul Bédard), Jacqueline (Albert Sioui), Gaston (Hélène Bédard), Jean-Paul (Yolande Légaré), Françoise (Lucien Garneau), tous décédés. Jean-Claude était un père aimant, un mari attentionné et dévoué. Il a dédié toute sa vie professionnelle au service des enfants, autant à titre d'éducateur spécialisé que professeur et directeur. Il a su laisser une empreinte chez tous ceux qu'il a côtoyés. Les dernières années de sa vie ont malheureusement été ternies par la maladie. Nous garderons tous le souvenir de son sourire espiègle rempli d'amour. Sa vivacité d'esprit, sa mémoire phénoménale et son calme légendaire resteront parmi les souvenirs impérissables qu'il a gravés dans nos cœurs. La famille remercie tout le personnel du centre d'hébergement St-Antoine au 4e étage, où Jean-Claude a reçu tout l'amour et toute l'attention qu'une personne puisse espérer recevoir dans les derniers temps de sa vie. N'oublions pas également tout le personnel du centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, où Jean-Claude a résidé de 2006 à 2014. Nous remercions de façon particulière tout le personnel qui a pris soin de lui au 4e étage de l'unité prothétique. SVP compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.