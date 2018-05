CÔTÉ, Yvan



Au Centre hospitalier Saint-François, le 11 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvan Côté, époux de madame Clémence Tremblay. Il demeurait à Québec.de 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Lynda, Danielle, Martine, ainsi que leurs conjoints; Collin Pigeon et son épouse, Pierre et son épouse; ses beaux-frères et belles-sœurs: Lucille, Gertrude, Fernand, Eugène, Gaétan; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.