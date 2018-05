9 Honda que vous aviez complètement oubliées

La Honda Civic est la voiture la plus vendue au pays depuis une vingtaine d’années. Mais en 70 ans d’existence, ce constructeur japonais a produit une tonne de modèles. Et certains ont carrément sombré dans l’oubli.

Honda EV Plus Wikipédia

De 1997 à 1999, Honda a produit environ 300 exemplaires de ce petit véhicule entièrement électrique. La fin de ce modèle a coïncidé avec l’arrivée de l’Insight. Les plus observateurs auront remarqué qu’il en figure une dans l’épisode 6 de la onzième saison de la série télévisée Friends.

Honda Civic GPF1 Olivier Lessard-Huard

En 2000, Honda a produit une édition spéciale de la Civic: la GPF1. On pouvait notamment la reconnaître grâce à un autocollant qui était apposé dans les bas des ailes arrière. Il s’agissait d’une édition limitée à 600 exemplaires et une plaque particulière identifiait chacune des unités.

Honda S500 Honda

Lancée en 1963, la S500 était un roadster de petit format. Elle, de même que les S600 et S800 qui lui ont succédé sont identifiées comme les ancêtres spirituels de la S2000.

Honda Accord Aerodeck Honda

Avec l’arrivée de la troisième génération de l’Accord, Honda a innové en proposant la version AeroDeck. En somme, il s’agissait d’un mélange entre une familiale et une voiture à hayon. Malheureusement, elle n’a pas été commercialisée en Amérique du Nord. Son style s’apparente quelque peu à la Volvo 480 produite à la même époque.

Honda Del Sol TransTop Honda

Il ne fait aucun doute que la Del Sol a marqué les années ’90 et que la plupart des gens qui ont vécu à cette période s’en souviennent. Or, en Europe et au Japon, elle était livrée avec le TransTop. Il s’agissait ni plus ni moins que d’un mécanisme qui permettait de mettre ou d’enlever le toit de type targa.

Honda City Turbo II Honda

Vendue sur le marché japonais, la Honda City Turbo II pouvait être livrée avec un accessoire hors de l’ordinaire : une mobylette de 50 cc. Cette dernière peut être pliée afin de prendre place dans le coffre.

Honda Civic hybride Honda

Actuellement, la Clarity et l’Accord sont les deux seules hybrides au sein du catalogue de Honda. Or, dès 2001 la Civic proposait ce type de technologie alliant un moteur à essence et un moteur électrique. En 2015, Honda a mis fin à la version hybride de la Civic.

Honda Passport Honda

De 1993 à 2002, Honda offrait le Passport. Réservé au marché américain, il s’agissait ni plus ni moins que d’un Isuzu Rodeo auquel on avait apposé des écussons Honda.

Honda Civic familiale Honda

Dès les années ’70, la Civic pouvait être commandée en version familiale. Avec l’arrivée de la cinquième génération, cette déclinaison a été abandonnée. Seuls la version à hayon, la berline et le coupé ont été conservés.