Accès à un médecin de famille: «lacunes» dans la priorisation des patients, juge la protectrice du citoyen

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, juge que des «lacunes» dans la priorisation des patients sont une des principales «limites» du guichet d’inscription à un médecin de famille.

Pour ce faire, elle recommande que davantage d’informations soient demandées aux patients lors de leur inscription en ligne afin de s’assurer qu’ils soient mieux priorisés.

«Le Protecteur du citoyen déplore que le formulaire du GAMF ne comporte aucune question sur la médication, sur l'utilisation de services spécialisés ou sur le suivi de maladies chroniques», indique notamment le communiqué publié mardi.

Par ailleurs, Mme Rinfret déplore qu’il existe parfois un délai de plusieurs mois entre l’attribution d’un médecin et le premier rendez-vous médical. «Dans l'intervalle, [les patients] ne sont plus disponibles pour être attribuées à un autre médecin qui [lui] pourrait être susceptible de procéder plus rapidement à leur prise en charge», explique-t-elle.

Photo d'archives, Agence QMI

Finalement, Mme Rinfret fait remarquer qu’il existe une iniquité dans l’accès à un médecin de famille à travers les régions. À cet égard, elle recommande de rappeler aux médecins que leur territoire n’est pas circonscrit à des limites administratives, mais plutôt selon la distance qui sépare le lieu de résidence d’une personne et son lieu de pratique.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette s’était fixé comme objectif que 85 % des citoyens du Québec aient accès à un médecin de famille au 31 décembre 2017. Le gouvernement Couillard a raté la cible, puisqu’à cette date, 78,3 % des Québécois avaient un médecin de famille.