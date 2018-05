Agressions sexuelles contre des mineurs : Normand Lessard aurait peut-être fait d'autres victimes selon la police

RIMOUSKI - Un homme de Rimouski a récemment été arrêté pour des infractions de nature sexuelle sur des mineurs. Les enquêteurs pensent que Normand Lessard aurait fait d'autres victimes, comme les faits qui lui sont reprochés ont été commis sur une période de près de 30 ans.

Le suspect de 66 ans, de Rimouski, a été arrêté jeudi dernier par les policiers pour des infractions de nature sexuelles sur des enfants âgés de moins de 16 ans. Il aurait fait deux victimes.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits sur une très longue période à Forestville sur la Côte-Nord et à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent. Lessard a comparu jeudi dernier au palais de justice de Rimouski.

Il fait face à 10 chefs d'accusation, dont attouchements sexuels, incitation à des contacts sexuels et agression sexuelle. Une accusation d'avoir produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile pèse aussi contre lui.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec croient qu'il pourrait y avoir d'autres victimes puisque les faits qui lui sont reprochés se seraient produits sur une longue période.

«Étant donné que Normand Lessard a séjourné un certain temps du côté de Baie-Comeau et que c’est un résident de Rimouski, il n’est pas impossible qu’il ait fait d’autres victimes sur cette longue période-là qui s’échelonne entre 1991 et 2017. Alors, les gens peuvent nous appeler s’ils ont des informations pertinentes à nous transmettre concernant Normand Lessard via la centrale d’informations criminelles», explique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Normand Lessard a signé un engagement lors de sa comparution la semaine dernière pour sa remise en liberté. Il sera de retour en cour le 11 juin prochain.