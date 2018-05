Alanis d’OD et Stéphanie Boulay partagent les plus belles photos d’acceptation de soi

Si pour plusieurs la saison chaude rime avec dévoilement de son corps, pour d’autres, c’est le moment de l’année où elles sont le plus complexées.

Pour remédier à la situation, Alanis Desilets, qu’on a connue à Occupation Double, et Stéphanie Boulay, du duo musical à succès Les soeurs Boulay, ont décidé de prendre d’assaut leur compte Instagram ce week-end pour inspirer toutes les jeunes femmes qui sont complexées par leur corps.

Tout d’abord, la pétillante Alanis a publié une photo d’elle en lingerie blush assumant fièrement ses courbes.

Il n’y a pas de doute, la belle brune déborde de confiance et pour soutenir sa pose, elle a accompagné le cliché d’un message des plus inspirants.

«L'acceptation de soi, c'est d'abord et avant tout accepter toutes les petites choses qu'on ne peut pas contrôler et les faire briller. C'est prendre ce qui nous rend le plus vulnérables et le transformer en ce qui nous rend le plus uniques. Accepter que nos défauts resteront, mais en faire nos armes les plus puissantes», partage la jeune femme.

Et ensuite, Stéphanie a décidé de mettre en vedette ses fesses sur la plateforme sociale, provenant de sa séance photo avec The Womanhood Project, en mentionnant qu’il est important de s’assumer comme on est.

«C’est l’été et je nous souhaite d’aimer notre corps et l’âme qu’il contient ainsi que de dévoiler l’un et/ou l’autre à la mesure de nos désirs», confie la chanteuse.

Une chose est sûre, ce sont deux jeunes femmes débordantes d’assurance!

