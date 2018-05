Cette New Beetle à vendre a l’air d’une Hot Wheels géante

Mik Chapdelaine, un résident de Saint-François-du-Lac, a mis en vente une Volkswagen New Beetle 2000 quelque peu inusitée.

Peinte de couleur noire lustrée, elle a été décorée à l’aide de décalques affichant le logo de Hot Wheels.

Cette Coccinelle a été allègrement modifiée. En effet, on remarque qu’on a tenté de lui conférer un style hors route. Elle est chaussée de pneus Firestone de taille 235/75R15. On note aussi que les jantes ne sont plus celles d’origine et qu’elles ont été peintes de couleur orange.

Un pare-chocs de sûreté a également été installé à l’avant et à l’arrière.

Quant à l’intérieur, à l’exception des dés en minou accrochés au rétroviseur central, il semble fidèle à celui d’origine.

Dans son annonce, le vendeur précise que le moteur est fonctionnel, mais qu’il n’est pas en état de marche. Il ne spécifie pas de quel type de moteur il s’agit. On sait toutefois qu’il est jumelé à une transmission manuelle.

L’odomètre n’afficherait que 152 000 kilomètres.

En échange de cette voiture, son vendeur demande 2000 $ CAN.

Déjà 50 ans

En 2018, Hot Wheels célèbre son cinquantième anniversaire. Pour l’occasion, cette division de Mattel a eu la brillante idée de produire une série commémorative. Elle comprend une Chevrolet Camaro 1967, une Mercury Cougar 1968, une Plymouth Barracuda 1967 ainsi qu’une Volkswagen Beetle.

Comme les toutes premières voitures miniatures produites par Hot Wheels, elles arboreront une peinture métallisée et elles seront munies de pneus à rayure rouge.