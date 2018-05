Chine: des étudiants ont passé 110 jours «comme sur la Lune»

PÉKIN | Des étudiants chinois ont passé 110 jours à Pékin dans un laboratoire clos simulant un environnement lunaire, a annoncé mardi un média d’État, à l’heure où la Chine ambitionne d’envoyer des humains sur la Lune.

Quatre élèves de l’université pékinoise de Beihang, spécialisée dans la recherche astronautique, ont vécu dans ce module de 160 m2 nommé Yuegong-1 (« Palais lunaire-1 »), a indiqué l’agence Chine nouvelle.

Ces volontaires ont habité dans ce laboratoire scellé afin de simuler une longue mission en autonomie, sans apport extérieur. Le but était notamment de tester l’aptitude du corps à vivre dans un espace confiné.

AFP

Chine nouvelle a diffusé une vidéo dans laquelle on voit les étudiants vêtus de masques et de polos bleus sortir du module en portant des paniers de fruits et de légumes qui ont poussé à l’intérieur de l’installation, dont des fraises et des carottes.

C’est le deuxième séjour de ce groupe d’étudiants dans le laboratoire. Ils y avaient déjà habité pendant 60 jours en 2017. Entre-temps, une seconde équipe avait passé 200 jours consécutifs dans le module.

AFP

Les déchets humains y ont été traités par biofermentation, et des plantes et légumes expérimentaux ont été cultivés grâce à des sous-produits de déchets alimentaires et ménagers.

Le « Palais lunaire » dispose de deux modules de culture de végétaux ainsi que d’un espace de vie. Celui-ci mesure 42 mètres carrés et contient quatre zones de sommeil, une salle commune, une salle de bain, une pièce réservée au traitement des déchets et une autre pour l’élevage d’animaux.

La Chine ne prévoit pas d’envoyer d’astronautes sur la Lune avant au moins une décennie. Mais cette expérience de confinement ambitionne de mieux préparer des missions prolongées sur l’astre lunaire.

Pékin investit des milliards d’euros dans ses programmes spatiaux, dirigés par l’armée, pour tenter de rattraper l’Europe et les États-Unis.