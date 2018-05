Des chats aspergés de peinture à Sept-Îles

Sept-Îles | Des cas de chats aspergés de peinture à Sept-Îles choquent et sont dénoncés sur les réseaux sociaux. La SPCA Côte-Nord indique n’avoir reçu aucune plainte formelle, mais dénonce les gestes qu’elle qualifie « d’illogiques » et « d’immoraux ».

Un cas se serait produit dans le secteur de Port-Cartier et l’autre à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

« Je connais plusieurs personnes dans le domaine du toilettage et vraiment, personne n’a jamais vu une chose pareille », a-t-elle dit.

Or, aucune plainte formelle n’a été faite auprès de la Sûreté du Québec.

Aucun signalement n’a été transmis à la SPCA Côte-Nord non plus. Dans ce contexte, il est difficile pour l’organisation d’enquêter et d’agir puisqu’elle ne possède aucun détail sur les événements.