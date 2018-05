Des matchs plus courts dans la Can-Am

Les amateurs de baseball québécois entendront un nouveau son durant la rencontre d’ouverture de la saison des Capitales, jeudi soir, au Stade Canac : un bruit de klaxon retentira chaque fois qu’un lanceur ou frappeur met trop de temps à s’exécuter.

Voilà l’une des nouvelles mesures adoptées durant l’hiver à la réunion des propriétaires de la Ligue Can-Am de baseball indépendant pour réduire la durée des rencontres en saison régulière ainsi qu’en séries éliminatoires.

Les Capitales ont pu tester la multitude de nouveaux règlements qui entreront en vigueur lors du match inaugural de jeudi face aux Jackals du New Jersey mardi soir pour la première fois durant l’affrontement préparatoire contre les Brewers de Sainte-Thérèse, une équipe de la Ligue de baseball majeur du Québec. La troupe à la fleur de lys l’a facilement emporté 9 à 2.

Si le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, approuve l’entrée en scène de ces règles qui s’inspirent de celles qui existent depuis quelques saisons dans les ligues mineures, il se questionne sur la façon dont elles seront mises en œuvre pour les premiers matchs de la saison.

« L’idée générale est bonne, je pense. Mais j’ai peur que personne ne soit prêt, autant les arbitres que le gars derrière le marbre et mes joueurs. J’aurais aimé que ce soit utilisé un peu plus pendant le camp par les gars de la ligue, mais on ne l’a su qu’à la dernière minute [pour l’application]. Je trouve que c’est vite un peu et ça me fait peur qu’on ait l’air fous », reconnaissait l’instructeur-chef avant le test de mardi soir.

Un temps calculé

Les règlements touchent essentiellement les lanceurs, les frappeurs et les visites au monticule durant les manches. Un lanceur aura notamment 20 secondes pour effectuer son tir après avoir reçu la balle alors qu’un joueur n’aura que 15 secondes pour s’installer dans la boîte des frappeurs après son prédécesseur, sans quoi le klaxon se fera entendre et une prise s’ajoutera à son compte. Un officiel posté dans les gradins s’occupera du sablier.

Lorsque l’infraction viendra de l’homme sur la butte, l’avertissement sonore résonnera de plus belle et une balle sera accordée au frappeur. Les entraîneurs ne devront pas discuter plus de 30 secondes avec leur artilleur pour chacune de leurs visites. De plus, les conversations entre le lanceur et ses coéquipiers à l’avant-champ seront limitées, tout comme les arrêts accordés au receveur afin de discuter avec son lanceur. L’équipe en défensive aura 90 secondes pour s’échauffer entre les manches.

Sauvé retranché

Avant le duel de mardi, les Capitales ont retranché l’artilleur québécois Christopher Sauvé, qui tentait de brouiller les cartes après avoir subi la délicate opération Tommy John dans son coude gauche.

« Son bras n’a pas répondu et il en est conscient. Cela dit, je serais très surpris qu’il ne lance pas un jour avec les Capitales. Il a un cheminement à faire. Il doit se servir des six prochains mois pour se préparer physiquement et mentalement pour arriver prêt l’an prochain », a expliqué le gérant.