Des millions pour des jeux extérieurs en CPE

SHERBROOKE – Le gouvernement Couillard a annoncé mardi un investissement de 40,2 millions $ sur cinq ans, lesquels permettront notamment l’aménagement ou le réaménagement des aires de jeux extérieurs des centres de la petite enfance (CPE).

«Ces nouveaux investissements permettront aux enfants de profiter d'espaces de jeu rafraîchis et modernes pour l'activité physique, la socialisation et l'apprentissage, ce qui favorisera leur développement global et leur apprentissage de saines habitudes de vie», a écrit le ministère de la Famille, par communiqué, mardi.

Cette aide financière s'inscrit dans la Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans.

Les fonds permettront également de mettre sur pied différentes mesures pour améliorer les services de garde et pour en évaluer la qualité.

«L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra de consolider les pratiques éducatives dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance afin que nos tout-petits aient tous les outils nécessaires dès leur naissance et tout au long de leur parcours éducatif pour y arriver», a expliqué le ministre de la Famille, Luc Fortin, par communiqué.

Du côté syndical, on accueille favorablement cet investissement pour les CPE, mais on déplore qu’il ne s’étende pas aux garderies en milieu familial.

«Les responsables de service de garde en milieu familial devraient également pouvoir bénéficier de ces sommes dans un souci d’assurer la sécurité et la qualité des services et de contribuer au développement global des enfants», a mentionné Sonia Éthier, vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).