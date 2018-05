Il dirige la campagne du PLQ, mais Taillefer est toujours membre du PQ

Le président de la campagne du PLQ Alexandre Taillefer est toujours membre en règle du Parti québécois.

«Nous lui avons expliqué pourquoi il était toujours membre en ligne. Il n'a pas démenti ces informations. Je pense qu'il a reconnu qu'il avait fait ces contributions-là. Et donc on attend un courriel de sa part nous demandant de ne plus être membre, et ce sera fait dans la minute», a lancé le chef péquiste Jean-François Lisée mardi lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

L’ancien «dragon» Alexandre Taillefer a annoncé officiellement qu’il serait le président de la campagne électorale du PLQ en 2018. La semaine dernière, plusieurs médias ont révélé qu’il a été membre de la Coalition avenir Québec et qu’il était toujours membre du Parti québécois.

Il avait affirmé au quotidien La Presse qu’il était «membre du PQ malgré lui». Jean-François Lisée contredit cette explication. «M. Alexandre Taillefer a renouvelé sa carte pour trois ans à plusieurs reprises. [...] En 2012, il la prend pour trois ans; en 2013, il prend un autre trois ans; en 2014, il prend un autre trois ans, et donc ça cumule jusqu'en 2020. Il savait très bien ce qu'il faisait», a lancé le chef péquiste.

Du même souffle, Jean-François Lisée explique que la démarche à suivre pour quitter le PQ est très simple. «Nous, on est tout à fait prêts à lui rendre sa carte, il a juste à nous envoyé un courriel qu'il ne veut plus être membre du Parti québécois», a-t-il laissé tomber.

«L’Alexandre Taillefer d'aujourd'hui, qui fait semblant que Philippe Couillard est un progressiste, nous allons accepter sa demande de ne plus être membre avec joie», a-t-il ajouté.