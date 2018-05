Il y a toujours un revers à une médaille

J’étais réticente à vous écrire, mais le texte de cette femme de 71 ans qui se dit victime de la malveillance des enfants de son conjoint m’a convaincue de le faire. Son propos m’a frappé comme une tonne de brique, me rappelant les 20 années d’enfer que ma belle-mère m’a fait vivre, avant que je ne décide de couper les ponts avec mon père. J’avais toujours eu une belle relation avec lui, mais il avait manifestement choisi son camp.

Ce que madame reprochait à ses beaux-enfants, ma belle-mère me l’a seriné ad nauseam à partir de 1998. J’étais de trop dans le portrait. Même si je lui laissais toute sa place, les insultes, le mépris sur ma condition génétique et médicale (pourtant diagnostiquée et médicamentée), les méchancetés à l’égard de mon parcours académique et professionnel (entravé par une maladie réelle), son ignorance crasse à l’endroit de l’aide sociale, le dénigrement manifesté envers ma mère et les humiliations proférées devant les autres membres de ma famille lors de réunions familiales, elle ne m’épargnait rien.

En résumé, j’aurai eu droit à l’intégrale des comportements typiques de la belle-mère revancharde jalouse et frustrée. Avec en prime l’aval de mon père, bien trop soucieux de préserver son confort. Comme une personne manipulatrice a l’habitude de reprocher une chose et son contraire à sa (ses) victime(s), elle n’a jamais manqué de rappeler que je ne donnais de nouvelles qu’à la période des fêtes, période où mon père, de son plein gré, apaisait ma précarité financière. Pour un esprit obtus comme le sien, conditionné par l’incapacité de gérer autre chose que l’argent et les biens matériels, l’absence de travail n’a d’égal que la paresse. Pendant qu’elle me lançait avec l’arrogance d’une big shot « Ça fait six ans qu’on te torche ! » moi je pensais « Ça fait 20 ans que je subis ta hargne dès que je pose le pied dans la maison et dès que mon nom est évoqué. »

Septembre 2017 a définitivement sonné le glas de la possibilité pour elle de me réduire à rien. Jamais plus l’occasion de le faire ne lui sera donnée puisque j’ai coupé les ponts. Je dis donc à cette dame : « De votre point de vue, votre gendre et votre bru sont méchants. Faites donc maintenant l’inventaire de vos propres comportements (ce que ma belle-mère ne fera jamais) pour voir si vous ne leur auriez pas donné des prétextes pour l’être. Car quand on sème le vent, on récolte la tempête ! » Dans mon cas, ma belle-mère n’a pas fini de récolter la tempête puisqu’elle a brisé en toute conscience une relation filiale. La suite appartient désormais à mon père.

M-E-P.

Je pense que votre douleur personnelle vous a fait voir dans un cas totalement différent du vôtre, une certaine similarité. Mais pour peu que votre exemple amène cette personne à réfléchir, ce sera déjà ça de pris. Dommage que votre père, même s’il l’aime, n’ait pas le courage de faire la part des choses pour emmener sa conjointe à une meilleure évaluation de votre situation.