Jean-Noël Corriveau prend en charge le programme du Rouge et Or

Le Rouge et Or a nommé mardi Jean-Noël Corriveau directeur adjoint du Service des activités sportives (SAS) et responsable du programme d’excellence sportive de l’Université Laval.

Corriveau entrera en fonction le 11 juin et prendra la relève de Julie Dionne, qui après deux ans à ce poste, a été promue directrice du SAS. Il compte 27 ans d’expérience dans la gestion sportive, dont les 16 dernières à titre de responsable des sports du Cégep Limoilou. Il y a d’ailleurs organisé de nombreux événements d’envergure, tels que le championnat canadien de volleyball collégial AAA 2006, le Bol d’Or de football en 2011 ainsi que le Championnat canadien de hockey féminin des moins de 18 ans en novembre dernier.

«C’est une opportunité professionnelle extraordinaire pour moi. Mes nombreuses années de travail dans le sport étudiant m’ont bien préparé à ce moment. D’être en charge d’un des meilleurs programmes d’excellence sportive au pays comme celui du Rouge et Or de l’Université Laval est un élément de grande fierté, mais aussi un défi qui me stimule énormément», a affirmé Corriveau dans un communiqué.

Celui-ci a aussi siégé au sein du conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec de 2012 à 2016.