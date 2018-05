Journée de grève pour les chauffeurs d’autobus scolaires

MONTRÉAL – Près de 2200 conducteurs d’autobus scolaires seront en grève, mardi, à travers le Québec.

Cette grève nationale devrait toucher environ 110 000 élèves dans 32 commissions scolaires, dans l’ensemble des régions au Québec. Ce sera donc aux parents d’assurer le transport de leurs enfants à l’école.

Au total, 2170 conducteurs et 44 syndicats de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) seront en arrêt de travail.



Ces derniers ont voté en faveur du débrayage pour la tenue de six jours de grève. Ils réclament notamment une augmentation de salaire et l’amélioration de leurs conditions de travail.

Une autre grève est prévue au cours de la semaine du 28 mai «si rien ne se règle d’ici-là», a averti la FEESP-CSN dans un communiqué.

Les commissions scolaires recommandent fortement aux parents d’opter pour le covoiturage pour le transport des enfants, afin de limiter le nombre de véhicules près des écoles.