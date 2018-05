C’est le jeudi 24 mai que se tiendra cette année la Journée Michel-Sarrazin sur l’avenue Maguire, à Sillery, et au Domaine Cataraqui. Alain Guay, président de Caron & Guay, et François Pelchat, vice-président location et marketing de Immostar, ont accepté la coprésidence d’honneur de cette journée de grande collecte de dons organisée par la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin qui commencera, dès 7 h 30, le 24 mai, par la marche Célèbre ta vie. Le cocktail des coprésidents d’honneur se donnera au Domaine Cataraqui à 17 h 30. Procurez-vous votre bracelet Célèbre ta vie en vente chez les marchands participants de l’avenue Maguire et de la rue Cartier.

Record de participation

Le 11e Concours d’art oratoire Desjardins, destiné aux élèves du 3e cycle des écoles primaires du centre-ville de Québec, a connu un engouement record, cette année, avec la participation de 450 élèves des écoles publiques et privées des secteurs de la Basse-Ville, de la Haute-Ville de Québec et de Limoilou. C’est le 7 mai dernier que les 21 finalistes, provenant des écoles Saint-Albert-Le-Grand, Les Berges, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Fidèle, Sacré-Cœur, Sainte-Odile, Grande-Hermine, des Ursulines de Québec, de l’école internationale Saint-Sacrement et de l’Institut Saint-Joseph, ont présenté leur exposé oral dans la salle de bal du Château Frontenac, sous le thème « Si j’avais un million de dollars, voici ce que je mettrais en place pour promouvoir davantage l’activité physique et la saine alimentation dans mon école ». Ce concours, organisé par les caisses Desjardins de Québec, de Limoilou et du Plateau Montcalm, a permis à chaque école, chaque classe et chaque finaliste de recevoir une bourse, pour un montant total de plus de 10 000 $. Sur la photo, les finalistes du concours représentant les écoles Saint-Jean-Baptiste, Sacré-Cœur, des Berges et des Ursulines de Québec, en compagnie des membres du jury ainsi que de Marjorie Alain et Isabelle Lalonde de la Caisse Desjardins de Québec.

Quand on veut, on peut !

Le rocker Martin Deschamps est passé par le Centre des loisirs Monseigneur-De Laval, le 2 mai dernier, pour y donner sa conférence intitulée « Quand on veut, on peut » au profit de Gîte Jeunesse de Beauport et Sainte-Foy. L’activité a permis de remettre 8 500 $ à l’organisme qui offre un service d’hébergement temporaire pour les garçons de 12 à 17 ans sous forme de dépannage, de séjour ou de répit. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Deschamps, Yves Crépeault, président du CA et Léo St-Jacques, agent de développement et de financement, Gîte Jeunesse.

Défibrose Air Hockey

Le 3e Défibrose Air Hockey, présenté le 6 mai dernier au Complexe Les 3 Glaces de Québec, a permis de remettre 42 000 $ à Fibrose kystique Canada (section Québec). Plusieurs anciens joueurs des Nordiques et des Remparts et Gilbert Perreault (Sabres de Buffalo) étaient de la présentation 2018, de même que Philippe Marquis, olympien de Pyongyang (ski acrobatique), à titre d’invité d’honneur. Sur la photo, de gauche à droite : Sébastien Richard et Geneviève Plante (PCN) ; leurs filles Jeanne et Camille ; Yanick Brouillée, directeur général de Fibrose kystique Québec ; Lucie Belley, de Komforto, clinique d’orthèses et Dr Claude Tremblay.

Anniversaires

Caroline Dhavernas (photo), comédienne et actrice québécoise, 40 ans... Jordan Eberle, joueur de centre des Islanders de NY (LNH), 28 ans... Andy Murray, joueur de tennis écossais, 31 ans... Josh Beckett, ex-joueur de baseball américain, lanceur (Dodgers), 38 ans... Paul Bégin, député de Louis-Hébert (1994-2003), 75 ans.

Disparus

Le 15 mai 2008. Claude Théberge (photo), 73 ans, peintre québécois diplômé de l’École des beaux-arts de Québec... 2015. Claude Lajoie, 87 ans, député de Trois-Rivières à la Chambre des communes de 1971 à 1984... 2015. Pierrette Lemieux, 78 ans, la mère de Mario Lemieux, propriétaire actuel des Penguins de Pittsburgh... 2014. Robert Burns, 77 ans, avocat, ancien ministre péquiste dans Maisonneuve (1970-1979) et juge de la Cour du Québec affecté au Tribunal du travail de 1980 à 2001.