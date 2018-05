Kevin Durant brille dans la victoire des Warriors

Kevin Durant a marqué 37 points pour conduire les Warriors de Golden State vers un gain de 119-106 face aux Rockets, lundi soir, à Houston, dans le premier match de la finale de l’Association de l’Ouest de la NBA.

Les deux formations ont entrepris le match en force et étaient à égalité 56-56 après la première demie. Au retour sur le terrain, les Warriors ont pris les choses en main. Ils ont dominé leurs adversaires 31-24 au troisième quart et 32-26 au quatrième.

Outre Durant, Klay Thompson s’est également illustré chez les Warriors avec une récolte de 28 points. Draymond Green a quant à lui enregistré neuf rebonds et neuf mentions d’assistance. Pour sa part, Stephen Curry a obtenu 18 points, six rebonds et huit mentions d’assistance.

Du côté des Rockets, James Harden a amassé pas moins de 41 points et sept mentions d’assistance. Par ailleurs, Chris Paul a récupéré 11 rebonds.

Le deuxième match de la série aura lieu mercredi à Houston.