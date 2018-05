La ressemblance entre Bella Hadid et cette personnalité connue est à couper le souffle

Après avoir constaté que l’actrice de Riverdale, Lili Reinhart, ressemble comme deux gouttes d’eau à Brittany Murphy, c’est au tour de Bella Hadid de trouver son sosie, la mannequin et chanteuse française Carla Bruni, qui a presque 30 ans de plus qu'elle.

Les deux vedettes se sont rencontrées à Cannes alors que Carla assistait au défilé «Fashion for Relief» dans lequel Bella déambulait pour une bonne cause.

La mannequin des années 90 a profité de leur rencontre pour publier une photo avec la star de 21 ans sur son Instagram. Les pommettes gonflées, le nez fin, la petite bouche pincée... la ressemblance est tout simplement frappante!

Tellement que Carla Bruni s’est même demandée en riant si elle avait une fille et qu'elle ne le savait pas.

Une publication qui a beaucoup fait réagir les internautes et même la vraie mère de Bella Hadid, Yolanda, qui a commenté la photo de Carla Bruni d’un cœur.

Les deux mannequins ont également eu la chance de défiler pour les mêmes designers, comme Versace, Raph Lauren, Chanel et Dior et poser pour de prestigieux magazines, comme le ELLE et le Vogue.

On souhaite à Bella Hadid qu'elle soit aussi belle que sa fausse maman dans trente ans!

