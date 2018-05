Le choix de Lebourgneuf n'est plus définitif pour la future centrale de police

Régis Labeaume n’est plus en mesure de garantir que la future centrale de police sera construite dans Lebourgneuf.

À LIRE AUSSI: Labeaume tend la main à Julien pour un éventuel retour

Le maire, qui a repris lui-même le dossier à la suite du départ de Jonatan Julien, vient de demander à l’administration de «regarder des hypothèses ailleurs aussi», a-t-il confirmé, en point de presse.

La Ville de Québec avait pourtant arrêté son choix sur ce quartier en 2016 en raison de la proximité des autoroutes.

Elle a déboursé 2,6 M$ pour l’acquisition du terrain voisin de la Sûreté du Québec, à l’angle du boulevard Pierre-Bertrand et de la rue des Rocailles.

Or, le terrain est trop petit pour accueillir un nombre suffisant de cases de stationnement, à moins d’aménager un coûteux stationnement étagé ou souterrain, ce qui ferait gonfler la facture de 72 M$ encore davantage.

«Je suis obligé de garder les hypothèses ouvertes. Je ne peux pas, aujourd’hui [lundi], vous en dire beaucoup. Il faut que je me replonge dans le dossier», a indiqué le maire.

Pertes financières «minimes»

Régis Labeaume a par ailleurs minimisé les conséquences liées aux problèmes de planification du projet qui, dit-il, ont pu donner une «impression de cafouillage et d’explosion des coûts» alors qu’il n’en est rien, selon lui.

«Le dossier était à 80 M$ quand on l’a sorti. [Ensuite], on me dit qu’on est capables de faire ça à 40 M$, j’ai dit : “Très bien !” Finalement, il est revenu à 73 M$, mais avec le terrain qu’on a, ça va probablement finir à 80 M$.»

«Je vais être bien clair avec vous. Les pertes financières là-dedans, ça va être minime. Ça va bien. Il n’y a pas de problèmes financiers», a-t-il exprimé.