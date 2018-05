Le DG de Saint-Augustin-de-Desmaures, Robert Doré, quitte la Ville

La Ville de Saint-Augustin et son ancien directeur général Robert Doré se sont séparés «d’un commun accord», a annoncé le maire Sylvain Juneau en point de presse. M. Doré empoche une indemnité de départ de 81 000 $.

«Le conseil désirait une philosophie de gestion différente», a expliqué M. Juneau, mardi matin, en point de presse, en minimisant ce départ et en répétant «qu’i n’y a pas de drame sur rien».

Une séance extraordinaire du conseil municipal, jamais annoncée publiquement, a eu lieu lundi soir pour entériner la résolution portant sur l’entente de fin d’emploi de l’ancien directeur général. Le maire et les six conseillers l’ont votée unanimement. «M. Doré a fait une bonne job. Là, on veut du sang neuf», a résumé le maire en jurant qu’il n’y a aucune raison cachée dans ce départ.

Photo Taïeb Moalla

L’indemnité de départ de M. Doré correspond à un mois de salaire pour chacun de ses quatre années de service. Outre les 81 000 $ d’indemnités, M. Doré a droit à des sommes pour des vacances, des maladies et des journées. Le chèque qu’il touchera sera donc de 172 000 $.

Cette somme aurait pu être de «quelques centaines de milliers de dollars», puisque M. Doré avait un contrat à durée indéterminée, a signalé le maire.

«Pas heureux»

En point de presse, le maire Juneau a soutenu «qu’il (Robert Doré) n’était pas heureux dans ce qu’on voulait faire». Plus tard, en point de presse, le maire a retiré ces propos en disant ne pas vouloir parler au nom de M. Doré. Le lien d’emploi entre la Ville et M. Doré s’est terminé le 14 mai. Ce dernier n’était pas présent au point de presse de mardi matin.

Sylvain Juneau a tenu à rendre hommage à M. Doré qui est arrivé à son poste «en situation de crise», en 2014, et qui fut «très utile à la Ville». «C’était quelqu’un de nécessaire en temps de crise. Et la crise est finie», a-t-il fait savoir.