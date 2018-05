Le grand patron de Cogeco annonce sa retraite

Le grand patron de Cogeco et de Cogeco Communications, Louis Audet, annonce sa retraite. À la tête de l’entreprise de télécommunication québécoise depuis 25 ans, le président et chef de la direction de Cogeco cède son siège à Philippe Jetté, et deviendra président « exécutif » du conseil d’administration.

Ces changements, annoncés mardi matin, entreront en vigueur le 1er septembre prochain. Sous la direction de Louis Audet, Cogeco est devenue l’une des plus importantes entreprises de communication au Canada affichant des revenus annuels de plus de 2,3 milliards de dollars.

Philippe Jetté œuvre à titre de vice-président principal et chef de la direction technologique et de la stratégie de Cogeco depuis 2011.

Celui qui lui laisse sa place agira à titre de président exécutif des deux conseils d’administration de Cogeco, et conservera un pouvoir exécutif et concentrera ses efforts sur les décisions d’affaires et les stratégies majeures.

La famille Audet demeure l’actionnaire de contrôle de Cogeco « entend continuer à œuvrer au développement de la société comme elle l’a fait au cours des 60 dernières années », selon un communiqué de l’entreprise.

Plus de détails à venir...