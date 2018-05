L’union fait la force

Différents acteurs du secteur de la vente de mobilier de bureau au Québec ont choisi d’unir leur force afin de créer une nouvelle entité, EMBLM qui comptera dorénavant près de 90 employés.

Cette annonce est le résultat de l’acquisition de BNM de Sherbrooke par MAB Profil de Québec. Buromax de Trois-Rivières et Solutions Zoom de Laval prennent une participation dans l’actionnariat de la nouvelle entité qui profitera d’une position avantageuse étant donné son rayonnement à l’échelle de la province.

Le siège social d’EMBLM sera situé à Québec.

Ces fusions-acquisitions ont été initiées au début de l’année 2017 par Patrick Morissette, président de MAB Profil.

«Ça fait un moment que je jongle avec ce projet. On voit déjà depuis un bon nombre d’années des regroupements et des consolidations de marchés dans presque tous les secteurs d’activités», a indiqué au Journal M. Morissette.

«Aujourd’hui, notre organisation est très saine, mais si on veut garder cette position de leader, on a l’obligation d’aller dans une taille un peu plus grande pour devenir un joueur plus représentatif sur le marché», a-t-il poursuivi.

Chaque bureau conservera sa place d’affaires pour couvrir l’ensemble du Québec. Le bureau de Laval est appelé à jouer un rôle-clé dans cette nouvelle organisation avec les nombreux projets de construction en cours du côté de la

Métropole. Selon les dernières statistiques, la demande de bureaux s’est accrue de près de 2 millions de pi2 en 2017, ce qui représente un record depuis dix ans.