Mont-Tremblant: bilan positif pour le tourisme en 2017

MONT-TREMBLANT | Les établissements hôteliers et touristiques de Mont-Tremblant ont connu une hausse d’occupation annuelle moyenne de 3,3 % en 2017, a indiqué Tourisme Mont-Tremblant mardi.

Le taux d’occupation est en progression soutenue depuis sept ans, passant ainsi de 42,9 % en 2011 à 56,5 % l’année dernière, a précisé l’organisme dans un communiqué.

«Tourisme Mont-Tremblant a investi plus de 1,1 million $ pour la promotion de la destination sur ses marchés primaires, soit le Québec, l'Ontario et le nord-est des États-Unis», a souligné l’organisme, pour qui l’industrie touristique a généré plus de 300 millions $ en 2017.

Pour la même période, Tourisme Mont-Tremblant a relevé un bond de 21 % des tarifs moyens par unité vendue qui passent de 166,23 $ en 2011 à 201,38 $ en 2017.

«La notoriété internationale de notre destination, la qualité et la diversité de son offre jumelée à sa proximité de la métropole sont, entre autres, des facteurs qui contribueront sans aucun doute à la croissance soutenue de notre industrie touristique», a soutenu Daniel Blier, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant.

Ce dernier s’attend d’ailleurs pour 2018 à «une année de tous les records avec une hausse prévue du tourisme domestique et des touristes internationaux au Québec de 3 % à 4 %».