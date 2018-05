Niko Goodrum fait tout le travail face aux Indians

Niko Goodrum a produit cinq points avec la longue balle pour procurer une victoire de 6-3 aux Tigers face aux Indians de Cleveland, lundi soir, à Detroit.

Goodrum a claqué un circuit de deux points en quatrième manche. Il est revenu à la charge en huitième avec son quatrième circuit de la saison, bon pour trois points.

Pete Kozma a produit l’autre point des Tigers avec l’optionnel.

Chez les Indians, Jose Ramirez a propulsé la balle de l’autre côté de la clôture en première manche. Edwin Encarnacion, avec un double, et Francisco Lindor, avec un simple, ont généré les autres points des visiteurs.

Mike Fiers (4-2) a connu un fort match au monticule pour les Tigers. En six manches de travail, il n’a alloué qu’un point, trois coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Carlos Carrasco (5-2) a subi le revers après avoir concédé trois points et six coups sûrs en six manches et deux tiers.