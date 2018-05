Tendance: la perle rare

La perle sort de sa coquille et se dépose un peu partout sur les vêtements et les accessoires en objet précieux. La perle ajoute un côté chic ou rock, mais toujours d’une grande élégance.

Du sac à main à la chaussure, en passant par le pull, la chemise, la robe et même les pantalons de denim, les perles sont partout. Elles se nichent sur les poches, aux épaules, au col, au bas des pantalons et donnent assurément un look tendance. Issue d’un milieu bourgeois, la perle se démocratise et se réinvente en s’associant avec des pièces qui n’ont souvent rien à voir avec son style classique. On évite l’effet « mémèrisant » souvent associé aux perles, en jouant les contrastes sur des matières brutes et en mixant les styles. La perle sur un Perfecto adoucira son côté rock tandis que sur un denim la perle ajoute en élégance. Elle accessoirise les simples chandails et rend les belles pièces encore plus chics. Les perles transforment les chaussures et sacs à main en véritables petits bijoux. Il faut savoir que le petit kit, collier ras le cou et boucles d’oreilles, ne revient pas à la mode. Attardez-vous à une simple bague, un bracelet ou encore une pince perlée dans les cheveux.

Si vous avez le goût de bricoler, rajoutez quelques perles à un de vos basics pour le transformer en pièce tendance. De quoi rafraîchir votre garde-robe.

