Vaste incendie dans des champs de Mascouche

MASCOUCHE – Un vaste incendie a pris naissance lundi après-midi dans des champs de Mascouche, dans Lanaudière.

Quatre foyers d’incendie sont en activité non loin de l’aéroport, est-il possible de constater depuis l’hélicoptère TVA Nouvelles. Deux camions du service de sécurité incendie ont été dépêchés sur place et d’autres devraient être envoyés en renfort.

Par chance, aucune résidence ne se trouve à proximité.

Des incendies du genre sont relativement fréquents au printemps. Le sol est souvent sec et, avec la chaleur, un petit incendie peut s’étendre aux broussailles et prendre une grande ampleur.

Le vent qui soufflait en après-midi lundi attisait les flammes, rendant la situation difficile à contrôler.

Un incendie du même genre était en cours en après-midi en Montérégie, près de l’intersection de l’autoroute 30 et de la route 116.