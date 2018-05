[VIDÉO] Pascal Bérubé fait semblant de pêcher... en Chambre!

Le député Sylvain Roy a posé une question au ministre Luc Blanchette, mardi, et celle-ci a inspiré quelques mouvements au député péquiste Pascal Bérubé.

On parlait de l’histoire des pourvoiries de luxe ayant fait les manchettes la semaine dernière. C’est pourquoi le député de Matane-Matapédia a sorti le fameux mouvement de «la canne à pêche». De plus en plus rare, on peut tout de même voir ce dernier sur les pistes de danse, à 2h30, dans un contexte de séduction. Selon aucune statistique officielle, ça n’aurait jamais eu l’effet escompté.

Par ailleurs, lors de ce même échange, on a aussi appris que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs est lui-même un client du Walmart, malgré ce qu’il a pu dire il y a deux semaines.

En parlant des pêcheurs qui vont dans les pourvoiries du nord, Blanchette avait affirmé que ce n’était pas le genre de personne à fréquenter le populaire magasin.

«J’ai donné un exemple maladroit pour illustrer ma pensée et je m’en excuse», a-t-il spécifié.