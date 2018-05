Vous avez porté votre sac banane de la mauvaise manière toute votre vie

Le port du sac banane vient à peine de refaire sa place comme accessoire mode incontournable que déjà les fashionistas lui donnent une petite twist pour être encore plus cool.

Fini le fanny pack à la taille, nos vedettes prefs le portent maintenant en bandoulière!

Si quelques stars comme Kendall Jenner avaient déjà adopté cette tendance depuis quelques mois, force est d’admettre qu’en ce moment, il est impossible de passer à côté de cet accessoire sur Instagram. Il est partout!

Noemie Lacerte (@noemielacerte) le 21 Avril 2018

Que votre sac banane soit en cuir ou en nylon, le porter en bandoulière donnera un petit plus à votre ensemble, tout en étant pratique puisque vous avez vos effets personnels à porter de main.

Ludivine Reding (@ludivinereding) le 12 Avril 2018

En plus d'être hyper convoité par les stars internationales, le sac banane porté aux épaules a charmé l'influenceuse Noemie Lacerte et la comédienne Ludivine Reding. À go, on copie leurs looks!

Noah Cyrus (@noahcyrus) le 12 Mai 2018

Comme la saison des festivals est à nos portes, voici quelques options magasinage pour trouver le sac banane parfait à porter en bandoulière - ou à votre taille, ce n’est pas interdit quand même- cet été!

21$ à Forever 21

34$ à Urban Outfitters

15$ à Ardène

