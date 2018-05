Washington «condamne» l’ouverture du pont reliant la Crimée à la Russie

Les États-Unis ont «condamné» mardi l’inauguration par le président russe Vladimir Poutine du pont reliant la Crimée à la Russie, considéré comme une tentative de Moscou de «consolider l’annexion illégale» de ce territoire «qui fait partie de l’Ukraine».

«La construction du pont par la Russie vient rappeler la volonté persistante de la Russie de bafouer les lois internationales», a dénoncé la porte-parole du département d’État américain Heather Nauert dans un communiqué.

Le pont, chantier colossal et très symbolique visant à réduire l’isolement de la péninsule annexée par Moscou en 2014, a été inauguré mardi par Vladimir Poutine au volant d’un camion orange.

«Cela a été fait sans l’autorisation du gouvernement ukrainien», a protesté Heather Nauert, déplorant en outre que ce pont «entrave la navigation en limitant la taille des navires qui peuvent passer par le détroit de Kertch, seule voie pour rejoindre les eaux terroritorales de l’Ukraine dans la mer d’Azov».

«Nous réaffirmons une fois de plus notre attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine», a-t-elle dit. Toutes les sanctions américaines liées à l’annexion de la Crimée, y compris celles visant des personnes et entités impliquées dans le chantier du pont, «resteront en vigueur tant que la Russie n’aura pas remis le contrôle de la péninsule à l’Ukraine».