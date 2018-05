LECLERC, Gaston



À Québec, le 10 mai 2018, à l'âge de 78 ans, Gaston est parti pour son dernier grand voyage. Il était le fils de feu monsieur Charles Leclerc et de feu dame Raymonde Barrette. Il était natif de Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 17 mai de 19 h à 21 h 30 etde 9 h à 10 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Gaston laisse dans le deuil ses frères: Yoland et Yves (Hélène Paquet). Il est parti rejoindre son frère Jean-Guy et ses sœurs, Charlotte (feu Ernest " Catin " Martel) et Pierrette (feu Adrien Gambescia). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.