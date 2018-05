11e spectacle-bénéfice de la Fondation Martin Matte: 460 000$ pour les traumatisés crâniens

La 11e édition du spectacle-bénéfice de la Fondation Matte offerte à l’Olympia jeudi dernier a permis d’amasser 460 000$ pour venir en aide aux traumatisés crâniens.

Plus de 200 invités ont participé à l’évènement annuel animé par France Beaudoin. Le co-porte de la Fondation, l’humoriste Fabien Cloutier, et Paul Piché sont montés sur scène pour la cause, ainsi que Nicole Desjardins, la mère de Martin et Christian Matte. Celle-ci a témoigné de l’impact qu’a eu un accident sur la vie de son fils Christian, dont des lésions ont atteint sa mémoire à court terme, et sur celle de toute sa famille. 13000 nouveaux cas de traumatisés crâniens surviennent chaque année au Québec. Parmi eux, 3600 ne retrouvent plus leur autonomie.